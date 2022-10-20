Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл первое заседание оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области, созданного в рамках указа Президента России от 19 октября 2022 года.

«Цели и задачи оперативного штаба – это решение всех вопросов, связанных с безопасностью объектов жизнедеятельности и социальной поддержкой тех категорий граждан, которые в этом нуждаются. При этом плановая работа продолжается, – все существующие проекты, программы и задачи выполняются. На территории области никаких мер по ограничению привычного ритма жизни северян не вводим», – подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что с учётом норм, отраженных в указе Президента РФ, решения регионального оперативного штаба обязательны для исполнения органами власти, предприятиями и организациями.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в состав оперативного штаба вошли представители руководящего состава Северного флота, правоохранительных структур, в том числе прокуратуры, УФСБ, Следственного комитета, Управления МЧС, Росгвардии, территориальных органов федеральных органов власти, общественных организаций, члены правительства Мурманской области, сенаторы, депутаты областной и Государственной Думы.

Фото: https://gov-murman.ru