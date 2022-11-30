Губернатор Андрей Чибис провёл первое заседание регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи

В правительстве Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса 29 ноября состоялось первое заседание координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественного-государственным движением детей и молодёжи. Он был создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Тема молодёжной политики является приоритетной для нашей команды. Наша задача стать наставниками и помогать ребятам развиваться, поддерживая и масштабируя инициативы, которые поступают от молодёжи. Я прошу тонко чувствовать нашу аудиторию, понимать потребности молодых северян и способы их решения», – прокомментировал Андрей Чибис.

Основным вопросом заседания стал выбор председателя регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи Мурманской области. Единогласным решением на эту должность выбрана заместитель директора государственного областного бюджетного учреждения молодёжной политики «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений» Мария Чернышева. Мария имеет большой опыт работы в сфере молодёжной политики и добровольческой деятельности.

«Работа движения запущена, определился лидер, который с искренней самоотдачей вносит большой вклад в развитие добровольчества нашей области. Это движение должно консолидировать все молодёжные силы и помогать нашим ребятам реализовывать себя», – прокомментировал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области функционируют разные системы развития для детей и молодёжи – создаются общественные и спортивные пространства для проведения досуга, общения и развития спортивной культуры. Кроме этого, благодаря созданию системы поддержки молодёжных инициатив увеличился объём финансирования в 12 раз за три года. В этом году общий объём выделенных денежных средств составил 355 млн рублей. Для поддержки активных студентов и в качестве дополнительной мотивации решением губернатора Мурманской области была установлена стипендия в размере 15 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru