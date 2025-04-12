Губернатор Андрей Чибис провёл приём в Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия»

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл личный приём в Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

В числе обратившихся – северянин, который вместе с инженерами-единомышленниками работает над созданием БПЛА. Он предложил инициативу по использованию летательных, подводных и надводных беспилотных аппаратов в регионе, в том числе для доставки необходимых грузов в отдалённые населённые пункты.

Также на встречу пришёл родственник пропавшего без вести бойца – участника специальной военной операции за содействием в получении полагающихся выплат семьям военнослужащих. Во время встречи договорились о том, что к решению вопроса подключится профильное ведомство.

Без посредников с губернатором пообщались и другие жители Кольского Заполярья. Они поднимали темы, касающиеся получения земельных участков, назначения социальных пособий и повышения стоимости арендной платы. Все обращения были зафиксированы и по ним будут предприняты необходимые меры.

«Мы стремимся не только услышать и решить проблемы северян, мы хотим поддерживать предложенные ими проекты и инициативы, которые помогут улучшить жизнь в регионе. Также, безусловно, мы не оставим без внимания вопросы, касающиеся семей военнослужащих и социальных обязательств. Наша задача – быть на связи с людьми и вовремя реагировать на их обращения», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/