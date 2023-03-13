Губернатор Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководителями администрации Кольского района

10 марта губернатор Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководством Кольского муниципального района. Подобные совещания проводятся на постоянной основе, их целью является детальная проработка задач и реализации мероприятий в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«Эффективное выполнение плана «На Севере – жить» в муниципальных образованиях – основная задача как местной власти, так и областного правительства. Вместе нам необходимо повысить качество жизни людей в каждом городе и посёлке Мурманской области, в данном случае, Кольского района – самого большого муниципального образования нашего региона», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на совещании был проведён детальный анализ вопросов, стоящих на повестке администрации муниципалитета. Особое внимание уделили темам, которые северяне задавали в социальных сетях и на встречах с главой региона.

Напомним, ранее Андрей Чибис провёл совещания с руководителями администраций Оленегорска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО город Североморск и Печенгского муниципального округа.

Фото: https://gov-murman.ru