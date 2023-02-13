Губернатор Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководителями администрации Мончегорска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 10 февраля провёл рабочее совещание с руководителями администрации города Мончегорска с подведомственной территорией. Цель – детально обсудить ряд задач и мероприятий в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить». Повышенное внимание уделяется вопросам, которые северяне задают в соцсетях и на встречах с губернатором.

«Наша цель – разобрать каждую тему детально и глубоко изучить проблемные моменты. Нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы в городе происходили положительные изменения, которые будут заметны мончегорцам. Важно вести качественный и эффективный диалог с жителями, слышать и понимать их просьбы. Кроме того, мы должны договориться о конкретных мероприятиях, которые повысят качество жизни людей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее глава региона провёл совещания с руководителями администраций Оленегорска, ЗАТО Александровск и ЗАТО город Североморск. По решению губернатора встречи будут проходить на регулярной основе.

Фото: https://gov-murman.ru