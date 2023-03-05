Губернатор Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководителями администрации Печенгского муниципального округа

Губернатор Андрей Чибис 3 марта провёл рабочее совещание с руководством Печенгского муниципального округа. Целью подобных совещаний, которые проводятся на постоянной основе, является детальное обсуждение задач и мероприятий в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить», а также их выполнение в конкретном муниципальном образовании.

«Продолжаем детальный анализ вопросов, стоящих на повестке муниципалитетов. Нам необходимо глубоко изучить ситуацию «на местах», чтобы принять конкретные решения, которые повысят качество жизни жителей Печенгского округа», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, особое внимание на совещании уделили вопросам и проблемам, которые местные жители озвучивали на встречах с главой региона и в социальных сетях. Напомним, ранее Андрей Чибис провёл совещания с руководителями администраций Оленегорска, Мончегорска, ЗАТО Александровск и ЗАТО город Североморск.

Фото: https://gov-murman.ru