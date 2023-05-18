Вчера губернатор Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководством администрации города Мурманска.

Совещания с руководителями администраций муниципальных образований проводятся на постоянной основе, их основная цель – чёткая детальная проработка реализации мероприятий в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«Наша главная общая задача – максимально эффективное выполнение плана «На Севере – жить». Это особенно важно в областном центре, который является флагманом для остальных муниципалитетов. Качество жизни людей в Мурманске и, конечно, в остальных городах и посёлках региона – основная задача областного правительства и местной власти», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках совещания были детально проработаны первоочередные вопросы, стоящие на повестке руководства муниципального образования. Традиционно основное внимание уделили темам, которые волнуют мурманчан в социальных сетях, а также проблемам, которые они озвучивали в ходе личных встреч с главой региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее Андрей Чибис провёл совещания с руководителями администраций Оленегорска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО город Североморск, Печенгского муниципального округа и Кольского района.

Фото: https://gov-murman.ru