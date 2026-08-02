Губернатор Андрей Чибис провёл рабочий выезд по Первомайскому округу города-героя Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, строительная площадка бассейна на Кольском проспекте - первый пункт объезда. Глава региона отметил, что работы на объекте продолжаются в плановом режиме, а все возникающие в процессе сложности оперативно решаются совместно с профильными ведомствами и подрядчиком.

«Это долгожданный объект для Первомайского округа — новый современный бассейн. Сейчас многим приходится ездить в другие районы города. Наша задача — ввести этот объект в строй до конца следующего года», — подчеркнул Андрей Чибис.

Напротив будущего спортивного комплекса полным ходом идёт обновление библиотеки — здесь создается современное мультифункциональное пространство для северян с четырьмя функциональными зонами: городская гостиная - пространство-трансформер, предназначенное для коллективной и индивидуальной работы; чердак – двухуровневая зона городской гостиной. В этом уголке расположена коллекция изданий по искусству, музыкальное оборудование; конференц-зал - помещение, предназначенное для групповой работы (обучений, заседаний, мозговых штурмов, переговоров, настольных игр, мастер-классов, семинаров); центр детского чтения - комфортная зона для игр, творчества и детского чтения; библиозал и компьютерный класс.

Ещё одним важным объектом проверки стало обновление стадиона у гимназии №10. Эта площадка - знаковое место для округа: здесь тренируются и учащиеся гимназии, и жители ближайших домов, включая любителей йоги.

Также Андрей Чибис посетил парк «Кольский» — уютное общественное пространство в Мурманске, популярное у местных жителей и гостей города.

«Мы вспоминали с коллегами, как в 2019 году обходили эту территорию вместе с Ольгой Вовк, которая сейчас является моим заместителем. Тогда здесь был разбитый асфальт и пара старых аттракционов. Сегодня на этом месте — шикарный парк, который мы открыли четыре года назад. Он живет, пользуется огромной популярностью и содержится в отличном состоянии. Год назад мы запустили ещё один крупный проект — прогулочную зону у Чистого ручья. Работа идёт непрерывно. Важно, что ключевую роль в этом играют сами мурманчане. Благодаря программе инициативного бюджетирования «На Севере — твой проект» люди сами определяют, что нужно сделать, подают заявки и голосуют, а мы выделяем финансирование. Яркий пример такого соучастия — новый спортивный стадион возле 10-й гимназии. Эту практику мы обязательно продолжим», – сказал Андрей Чибис.

Масштабные изменения в Первомайском округе стали результатом реализации народной программы «На Севере — жить!» за последние 7 лет. Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, за этот период в районе построили и открыли Губернаторский лицей и два новых детских сада, а также создали пространства «Арктическая школа» и молодёжные центры СОПКИ. В жилищно-коммунальной сфере: снесли 20 аварийных домов и провели комплексный ремонт ключевых дорог и дворов. Серьезный импульс получило благоустройство: в округе установили около 30 современных детских и спортивных площадок, включая игровой комплекс «Полянка полярника», создали 6 новых общественных пространств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571992/#&gid=1&pid=20