Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Кольская ГМК» Александром Леоновым

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с вице-президентом – руководителем Кольского дивизиона компании «Норникель», генеральным директором АО «Кольская ГМК» Александром Леоновым, занявшим этот пост в конце января. Во встрече также принял участие вице-президент Норникеля Андрей Грачев.

Глава региона отметил, что «Норникель» – крупнейший налогоплательщик Мурманской области. На площадках предприятия работает почти 7900 человек. «Норникель», Кольскую ГМК и Мурманскую область связывают давние партнёрские отношения, налажено взаимодействие в производственной и социальной сферах.

«Рад Вас приветствовать в Мурманской области. Знаю, что Вы имеете большой опыт, проработали в «Норникеле» более 20 лет и прошли путь от рабочего до руководителя дивизиона компании. Между «Норникелем» и правительством региона налажено продуктивное взаимодействие, и сейчас мы готовим новое социально-экономическое соглашение и перечень мероприятий, благодаря которым продолжим вместе улучшать социальную инфраструктуру для северян, продолжим модернизировать производство и развивать новые мощности. Уверен, наше сотрудничество будет только наращиваться, а результаты будут эффективными и ощутимыми для жителей Мурманской области», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис также напомнил, что АО «Кольская ГМК» реализован инвестиционный проект по реконфигурации производства, и отметил внимательную социальную политику КГМК: в рамках социально-экономических соглашений с Мурманской областью с 2020 по 2022 год компания направила почти 2,3 млрд рублей в сферу здравоохранения, культуры, образования и улучшение городской среды в Мончегорске, Никеле и Заполярном.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Александр Леонов подчеркнул, что на территории Мурманской области создан благоприятный инвестиционный климат.

«Сегодня компания успешно развивает производственный комплекс на территории Кольского полуострова, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. Продолжается реализация ключевых проектов, направленных на повышение качества и конкурентоспособности нашей продукции. Мы сохраняем все социальные обязательства по развитию территорий присутствия. Стоит отметить, что всё это становится возможным, в том числе, благодаря благоприятному инвестиционному климату, который на сегодняшний момент создан в Мурманской области», – подчеркнул руководитель Кольской ГМК.

Фото: https://gov-murman.ru