Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли

Стороны обсудили важнейшие направления для развития сотрудничества.

«С учётом работы, которая ведется, и сближения наших стран, перед нами открыт целый набор уникальных возможностей. Благодарю вас за этот визит и встречу. Спектр общих интересов очень широк. Стратегическим направлением и глобальной задачей является работа по реализации транзитного потенциала Северного морского пути. Лидеры наших стран договорились о создании совместного рабочего органа по его развитию. Мурманск – базовый порт для этой транспортной артерии, у нас активно строится логистический узел, и конечно это широкие перспективы и по перевалке грузов, и совместной реализации проектов на нашей территории», – подчеркнул глава региона.

Также губернатор отметил тесные торговые взаимосвязи с китайскими партнерами и появление новых рынков.

«Китай – один из основных внешнеторговых партнёров Мурманской области. По итогам 2022 года он занимает 4 место среди стран-торговых партнёров региона. За последние 4 года экспорт вырос в 2,4 раза, и эта динамика продолжается. Новые китайские рынки открываются для наших компаний, включая производителей крабов. Основу экспорта составляют крупные международные игроки – производители железорудного концентрата, никеля, рыбы и морепродуктов. Импортируются плавучие конструкции, химические продукты, текстильные материалы технического назначения, металлы, оборудование, электрические машины и инструменты», – прокомментировал Андрей Чибис.

Госпожа Ван Вэньли также подчеркнула, что сотрудничество имеет прочные основы и глобальные перспективы.

«В прошлом месяце Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Владимир Путиным обозначили расширение сотрудничества в разных сферах. Это торгово-экономическое развитие, наука и техника, образование и культура, туризм, информационные технологии. Мурманская область – уникальный регион с точки зрения географии, с удобным выходом в море, здесь незамерзающий порт и динамично развивается транспортный узел. Регион производит высококачественную рыбную продукцию, морепродукцию. Уже сейчас китайский потребитель оценил мурманского краба, он очень популярен. Кроме того, муниципалитеты Мурманской области и наши провинции также имеют большие перспективы взаимодействия. Мы будем работать над укреплением отношений», – прокомментировала генеральный консул.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в числе стратегически важных – сотрудничество в технологических вопросах: губернатор отметил, что крупнейшие металлургические, горнодобывающие компании Мурманской области наращивают взаимодействие с китайскими партнёрами в части оборудования для промышленных проектов и сервиса.

«Большой интерес также в совместной образовательной и научной деятельности, обмене студентов. Чтобы молодые специалисты наращивали знания, отлаживали коммуникации, усиливая будущее партнерство наших регионов. Тем более, ребята, которые учатся у нас, ориентированы на работу на проектах развития Арктической зоны, получении соответствующих компетенций», – подчеркнул глава региона.

Говоря о туризме, губернатор напомнил, что до пандемии поток гостей из КНР в регион был традиционно высок, и сейчас показатели возвращаются.

«Мы рассчитываем, что с учетом снятия ограничений, взаимодействие в этой части будет расти. Необходимо исключить нелегальный сектор услуг, вместе мы обсудим возможности, чтобы гости из Китая могли увидеть не только северное сияние, но и оценить другие интересные предложения наших туроператоров, активный отдых», – сказал губернатор.

Отмечены также тесные побратимские связи Мурманска и Харбина: города с 2016 года активно взаимодействуют и обмениваются опытом.

«Помимо Мурманска, и другие муниципалитеты нашего региона заинтересованы в такой работе, с учётом отраслевой специфики», – прокомментировал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru