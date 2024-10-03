Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой администрации Апатитов Николаем Бовой

1 октября в завершение рабочей поездки в Апатиты губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой администрации муниципалитета Николаем Бовой. Глава региона подчеркнул, что локальных вопросов от жителей с каждой встречей становится все меньше. Это говорит об эффективной работе местной власти – большинство проблем решается в рабочем порядке.

«Безусловно, я вижу положительную динамику изменений в городе. За последние пять лет мы действительно совершили рывок в улучшении качества жизни. Люди это видят и благодарят. Напомню, что необходимо обращать внимание на мелочи. Например, нельзя оставлять территорию неприбранной после проведения работ, чтобы у апатитчан и гостей города оставались только положительные впечатления. Также прошу точечные вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, вывоза мусора, регулировки подачи отопления взять на личный контроль и оперативно отработать», – сказал Андрей Чибис.

Николай Бова поблагодарил губернатора за поддержку в развитии города Апатиты и Кировско-Апатитской агломерации в целом.

«Позитивные изменения, которые отмечают жители и гости нашего муниципалитета, стали реальностью благодаря конструктивному сотрудничеству с региональным правительством и стратегическому плану «На Севере – жить», который создается с учётом мнения жителей и позволяет благоустроить наши общественные пространства и дворы, модернизировать учреждения образования и культуры, развивать проекты в социальной сфере», – отметил глава администрации.

Николай Бова подтвердил, что вопросы жителей, касающиеся непосредственной деятельности муниципальной власти, уже взяты в работу и будут детально проработаны, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/