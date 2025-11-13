Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой города Мурманска Иваном Лебедевым

«Поздравляю вас со вступлением в должность. Руководить городом-героем — большая честь и огромная ответственность. Здесь есть сложности и с точки зрения протяженности, и площади, и инфраструктуры. Напомню, что Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость нашего города и отметил, что он является столицей русской Арктики. Это накладывает ещё больше ответственности. У вас за плечами большой опыт работы, вы также выпускник первого потока программы «Школа мэров», уверен, что это помогло вам повысить насмотренность, получить нужные компетенции и знания. Сразу прошу обратить внимание на ряд вещей, а именно всё, что касается чистоты и порядка на улицах, в том числе и во дворах. За это отвечаете в первую очередь именно вы и ваша команда. Правительство региона окажет всю необходимую поддержку, но важно ваше внимание ко всем вопросам и быстрое реагирование», – сказал губернатор.

Иван Лебедев поблагодарил главу региона за оказанную помощь в развитии города-героя и отметил вклад правительства области.

«Мы будем чётко следовать стратегическому плану «На Севере – Жить!», а также искать дополнительные возможности, чтобы наш город-герой процветал, качество жизни мурманчан повышалось, а гости столицы Арктики не только здесь отдыхали, но и оставались жить. Выражаю благодарность за ту поддержку, которую правительство региона оказывает Мурманску. Уверен, что наши совместные усилия сделают город ещё лучше!», – отметил Иван Лебедев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556996/#&gid=1&pid=1