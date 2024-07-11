Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Кандалакшского района Александром Самариным

Глава региона отметил, что кандалакшане обращают внимание на качественные изменения как в районном центре, так и в других населённых пунктах.

«На встрече с жителями я обратил внимание, что люди задают много вопросов по уже реализующимся проектам. Это говорит о том, что они не в курсе происходящего, о недостаточном информировании. Очень важно, чтобы руководство муниципалитета и района регулярно общалось с людьми. Убедительно прошу вас увеличить количество личных встреч, чтобы люди понимали, какие перемены грядут, чтобы были спокойны и уверены в завтрашнем дне. По другим вопросам, прозвучавшим на встрече с жителями, прошу подготовиться и в понедельник доложить о результатах на оперативном совещании», – сказал Андрей Чибис.

Александр Самарин от имени жителей выразил признательность главе региона за внимание и заботу к Кандалакшскому району, особенно за поддержку программы реновации ЗАТО, благодаря реализации которой начались работы по приведению в порядок военных городков.

«Президент Владимир Путин поддержал Ваши предложения в программу реновации ЗАТО, благодаря которой наконец-то начались позитивные перемены в Алакуртти и Лупче-Савино. Из первых масштабных преобразование – в Лупче-Савино будет построен ФАП, будут отремонтированы два дома, а также ряд квартир. В Алакуртти будет построена школа-сад и реконструирована система электроснабжения. В районе работы по плану «На Севере – жить» идут в графике, они колоссальны: это ремонт дорог, обустройство дворовых территорий, строительство социальных объектов», – отметил Александр Самарин.

Фото: https://gov-murman.ru