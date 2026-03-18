Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Кировска Юрием Кузиным

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой муниципального округа город Кировск Юрием Кузиным. В центре внимания — развитие территории, жилищно-коммунальное хозяйство и работа с обращениями жителей.

Глава региона отметил положительную динамику по обратной связи от жителей.

«В целом позитивных комментариев было больше, чем негативных. Это означает, что совместная работа правительства области, муниципалитета и нашего партнёра «ФосАгро» даёт ощутимые результаты. Но это не повод расслабляться — все точечные вопросы необходимо оперативно отрабатывать», — подчеркнул Андрей Чибис.

В Кировске реализуются масштабные проекты по обновлению инфраструктуры. Город остаётся приоритетной территорией для инвестиций: модернизируются социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства, обновляется центральная часть города. Эти изменения формируют новое качество городской среды и уже получают положительные отклики как от жителей, так и от гостей.

Среди задач на ближайшую перспективу — развитие жилищного строительства и реконструкция дорожной сети. Ведётся работа по определению площадок под застройку, обеспечению их необходимой инфраструктурой, а также подготовке проектной документации по дорожным объектам.

Также на встрече обсудили прохождение зимнего периода. В условиях оттепели губернатор поручил усилить работу коммунальных служб, активизировать вывоз снега и держать на постоянном контроле состояние дворовых территорий.

Юрий Кузин доложил о текущей работе муниципалитета, отметив снижение количества обращений граждан, в том числе по вопросам ЖКХ, и системную отработку поступающих сигналов. По его словам, работа с обращениями выстроена в оперативном режиме, по каждому вопросу определены ответственные и сроки исполнения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563954/#&gid=1&pid=1