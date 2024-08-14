Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Мончегорска Андреем Рудаковым

Вчера по итогам рабочей поездки в город металлургов Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Мончегорска Андреем Рудаковым и подчеркнул, что ключевая задача муниципальной власти – следить за тем, чтобы работы выполнялись качественно и в срок.

«Вопросы, озвученные жителями Мончегорска, весьма понятны. Всё, что нам поручают, необходимо отработать. Конечно, главная задача, в первую очередь, реализовать мероприятия, которые обозначены в стратегическом плане «На Севере – жить», национальными целями, программой реновации ЗАТО в 27 километре. Благодарю за повышенное внимание к муниципалитету – работы здесь ведутся активно. Но очень важно следить за тем, чтобы они выполнялись вовремя и качественно. На это обращали внимание сами люди. Прошу внимательно следить за всеми работами, устранять недостатки при необходимости», – отметил глава региона.

Андрей Рудаков сообщил, что вопросы, озвученные жителями Мончегорска, приняты в работу. Часть из них волнует граждан на протяжении длительного времени, а значит, надо основательно изучить историю каждого вопроса, чтобы дать на него исчерпывающий ответ.

«Андрей Владимирович, поставленные задачи предельно ясны. Одна из основных целей – сохранить то, что было сделано ранее. Все вопросы, которые были заданы людьми, приняты в работу. На некоторые из них я готов ответить уже сейчас, но считаю необходимым поднять документы и глубоко разобраться в каждой проблеме. Мы выполним пожелания мончегорцев в рамках плана «На Севере – жить», – подчеркнул Андрей Рудаков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/