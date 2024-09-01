Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Печенгского округа Андреем Кузнецовым

В рамках рабочего визита в Печенгский округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой округа Андреем Кузнецовым. Губернатор обратил внимание Андрея Кузнецова на необходимость пристального и постоянного контроля за состоянием военных гарнизонов, – это должно быть приоритетом в работе властей.

«Я проехал по гарнизонам округа, сейчас здесь проводится масштабный объём работ. Перед нами стоит важная задача – повышение качества жизни семей военнослужащих. Я прошу вас самым внимательным образом решать все поступающие вопросы. То, что можно сразу сделать, – надо делать, что требует более серьёзных ресурсов – включить в план», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в целом руководство муниципалитета показывает высокую эффективность работы.

«Понятно, что на вас сейчас навалено большое количество годами накопленных в гарнизонах проблем. Но в целом команда муниципалитета с поставленными задачами справляется. А мы помогали и будем дальше продолжать помогать Печенгскому округу», – сказал Андрей Чибис.

Глава муниципального образования Андрей Кузнецов поблагодарил губернатора за внимание к округу, отметив, что за последние годы жизнь в отдалённых населённых пунктах заметно преобразилась.

«В этом году дети придут в обновлённые образовательные учреждения, проводится ремонт дворов, общественных пространств. Значимое для Печенги событие – открытие «СОПОК». У нас появилось три места, куда будут ходить и взрослые, и дети. По программе реновации ЗАТО проводится большой объём работ. Всё, как мы и планировали, идёт по графику. Отдельно держим на контроле капитальный ремонт домов и подготовку к предстоящему отопительному периоду», – сказал Андрей Кузнецов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/