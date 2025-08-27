Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Терского района Рамилей Хайруллиной

По итогам рабочей поездки в Терский округ губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главой муниципалитета Рамилей Хайруллиной.

«Вопросов в отдаленных районах всегда много. Внимательно посмотрел, большинство решено: то, о чем мы договаривались, в том числе по вывозу мусора, вопросы с прошлых встреч с жителями. За ответственное отношение большое спасибо. На встрече также прозвучал ряд конкретных обращений, где-то они точечные, где-то более системные, но требуют внимания. Все должны быть оперативно отработаны муниципалитетом. Регион, безусловно, будет и далее включаться, во всем помогать Терскому округу. Со своей стороны возьму на контроль», – сказал губернатор.

Глава региона отметил инициативность местной власти, реализуемые идеи и проекты по благоустройству и улучшению качества жизни.

«Мы проговорили ряд вопросов, в том числе по благоустройству набережной. Мы поддержим, нужно будет внимательно посмотреть, разбить на этапы. Прошу также очень внимательно относиться к предпринимателям, которые начинают реализовывать проекты. Важно активизировать эти процессы, чтобы рос малый бизнес, появлялись рабочие места, точки, новые сервисы для местных жителей и растущего туристического потока. Для Терского округа это особенно актуально», – подчеркнул Андрей Чибис.

Рамиля Хайруллина поблагодарила губернатора за внимательное отношение к муниципалитету и поддержку инициатив.

«Всегда чувствуется ваша вовлеченность и поддержка. Жители это видят и отмечают на встречах. Ежегодное финансирование позволяет округу развиваться. В этом году порядка 30 млн рублей направлено на благоустройство территорий и ремонт дорог. Все прозвучавшие вопросы проверим и отработаем. Местная администрация всегда на связи с жителями. Призываю граждан обращаться напрямую – поможем, поддержим, решим вместе», – отметила руководитель округа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552313/#&gid=1&pid=1