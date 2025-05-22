Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым

20 мая по итогам рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с руководителем муниципалитета Ильясом Мазитовым.

«Мы с вами проехали по всем крупным населённым пунктам ЗАТО, были в Полярном, Снежногорске, Гаджиево, посмотрели ряд объектов. Главное, безусловно, это вопрос реновации, ЗАТО посмотрели ремонт домов. Здесь хочу поблагодарить за решение, связанное с подходом к утеплению домов. Это действительно правильное, качественное, долговечное решение. Но главная наша задача – это выполнить все мероприятия, которые мы заложили в план реновации на текущий год. И с учётом проведенного совещания, чётко отработать долгосрочный план», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что необходимо очень внимательно относиться к вопросам жителей, в том числе которые прозвучали в рамках сегодняшней встречи с ними.

«Где это требуется – нужно совместно отработать, где-то исключительно муниципалитет. Самым внимательным образом к каждому вопросу. Крайне важно – обеспечить чистоту, это нужно решить, людей привлекать в том числе на субботники. И есть набор вопросов, которые зафиксированы, не затягивайте, там где можно, решите быстро», – подчеркнул губернатор.

Ильяс Мазитов поблагодарил губернатора за пристальное внимание к муниципалитету.

«Ваша требовательность позволяет сделать так, чтобы военнослужащие, члены их семей, жители ЗАТО Александровск могли жить в комфорте, качественных и комфортабельных домах. Все поручения будут выполнены, порядок в городах наведём. И, конечно, постараемся не подвести Вас и жителей с программой реновации в установленные сроки, с надлежащим качеством», – сказал глава ЗАТО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/