Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с индийским инвестором – генеральным директором ООО «САФФАРМ» Дивешем Кумаром, посвящённую строительству фармацевтического комплекса в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «САФФАРМ» Дивешем Кумаром.

Напомним, в июне в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Мурманской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «САФФАРМ» в присутствии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство фармацевтического комплекса и завода активных фармацевтических ингредиентов.

«Правительство Мурманской области ещё раз подтверждает заинтересованность в развитии биотехнологий в нашем регионе. Более того, в рамках визита заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова мы также обсуждали тему развития технологий, в том числе научных исследований с участием Мурманского арктического университета. Поэтому предлагаемый вами инвестиционный проект и всё, что с ним связано, включая активное вовлечение нашей науки, представляется нам очень перспективным, и мы будем оказывать всестороннее содействие его реализации», – отметил Андрей Чибис.

Генеральный директор ООО «САФФАРМ» Дивеш Кумар поблагодарил главу региона за поддержку и подчеркнул важность реализации проекта для индийской стороны.

«Мы готовы к переходу в практическую плоскость – в данный момент во взаимодействии с профильными ведомствами Правительства Мурманской области подыскиваем максимально удобный земельный участок для строительства фармацевтического комплекса, который бы удовлетворял не только предпринимательским, но и экологическим требованиям», – сообщил Дивеш Кумар.

В августе ООО «САФФАРМ» получило статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. В 2024-2027 годах в Мурманске планируется строительство фармацевтического комплекса из трёх блоков общей площадью более 14 тысяч кв. метров. Создание современного высокотехнологичного фармацевтического производства удовлетворит внутренний спрос на антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе гормональные и онкопрепараты. Импортозамещающая продукция будет поставляться в государственные больницы и аптеки России и стран СНГ. Предусмотрена поэтапная – в течение трёх лет – реализация проекта мощностью свыше 1,3 млрд единиц лекарственных средств и 1,8 тысячи тонн в год активных фармацевтических ингредиентов с возможностью дальнейшего расширения до 6 тысяч тонн в год. Запуск предприятия позволит трудоустроить 280 северян, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru