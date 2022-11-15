Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с командующим СЗО Росгвардии Алексеем Воробьевым

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса и командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майора Алексея Воробьева.

«У нас налажено плотное сотрудничество с управлением Росгавардии Мурманской области. Мы всегда готовы оказать необходимую помощь. Многие из ребят выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Совсем недавно некоторым из них я вручал награды за мужество, отвагу и самоотверженность. Они настоящие защитники нашей страны. Благодарю за то, что работа Росгвардии в регионе организована с особой чёткостью, а также за профессионализм сотрудников и их любовь к Родине», – отметил Андрей Чибис.

Командующий СЗО Росгвардии поблагодарил губернатора за высокую оценку работы управления в Мурманской области.

«В это непростое время наши ребята стараются выполнить все поставленные задачи. Мы системно подходим к работе в вашем регионе. Цель моего пребывания – проверить организацию охраны объектов атомной отрасли», – сообщил генерал-майор Алексей Воробьев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи командующий СЗО Росгвардии также подвёл итоги участия подразделений Северо-Западного округа в обеспечении общественной безопасности в этом году.

Фото: https://gov-murman.ru