Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с министром образования и науки Мурманской области Ольгой Дзюбой

Грантовая поддержка молодых ученых и талантливых студентов, переоснащение общеобразовательных школ и совершенствование организации школьного питания – эти и другие вопросы губернатор Андрей Чибис сегодня обсудил с министром образования и науки региона Ольгой Дзюбой.

«Хочу ещё раз поблагодарить за активную работу и ту энергию, с которой Вы взялись за систему образования региона в новом статусе. Накануне мы посетили ведущие вузы Заполярья. По итогам встреч важно сформировать комплекс мер поддержки талантливых студентов и молодых ученых, которые работают в университетах. Отдельное внимание необходимо уделить школам, их оснащению, внутренней среде и воспитанию детей, качеству школьного питания», – сказал губернатор.

Руководитель областного ведомства доложила главе региона о результатах реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». В частности, в 2020 году на базе образовательных учреждений было открыто 29 интеллектуальных центров «Точка роста», 10 квантолабов, запущен мобильный технопарк «Кванториум» для обучения детей из отдаленных муниципалитетов.

«Образование – это система, которая должна постоянно развиваться. В 2021 году по нацпроекту «Демография» в регионе строится пять детских садов, продолжается возведение трех общеобразовательных школ: одна в Североморске, две в Мурманске. Планируем открыть центр цифрового образования «IT-куб» и центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», – прокомментировала Ольга Дзюба.

Министр также отметила, что в муниципалитетах области усилен контроль организации и качества питания учащихся. С 2021 года региональный норматив на обеспечение горячим сбалансированным питанием школьников увеличили до 156 рублей в день, а в детское меню добавили полезные северные продукты. На эти цели в областном бюджете дополнительно предусмотрено 129 млн рублей.