Губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном

Вчера в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном. Глава региона поблагодарил Владыку за духовную поддержку северян, которая особенно важна сейчас, в период проведения специальной военной операции.

«Ситуация сейчас непростая с учётом давления со стороны и продолжающейся специальной военной операции. И наша общая задача – и гражданской власти, и духовной – сделать так, чтобы люди чувствовали себя уверенно и были мотивированы на развитие. Благодарю вас за рабочее взаимодействие, которое сложилось, по всем вопросам», – сказал губернатор.

В своём ответном слове Владыка Митрофан подчеркнул важность конструктивного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.

«Мне радостно отметить, что у нас сложились добрые отношения. И мы с вами встречаемся не по необходимости, а по сердечному призыву, основанному на понимании того, что мы делаем общее, очень важное, дело. Единство, которое сейчас достигнуто между церковью и государством, – это великое достижение. И на нашем уровне, в нашей Мурманской области, на Кольском Севере, является, может быть, даже определенным примером», – подчеркнул митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение встречи Владыка Митрофан передал Андрею Чибису поздравление с переизбранием на пост губернатора Мурманской области от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/