Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с начальником МЧС России по Мурманской области Дмитрием Плотниковым

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 25 февраля губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с полковником внутренней службы Дмитрием Плотниковым, который 11 февраля 2026 года Указом Президента Российской Федерации назначен начальником Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Губернатор выразил благодарность всем сотрудникам ведомства за самоотверженную работу и высокий профессионализм и пожелал новому руководителю и всему личному составу успехов в непростом деле спасения жизней и защиты северян.

«Поздравляю Вас с назначением на должность начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области. Большой опыт работы в регионе уже показал Ваш профессионализм. Каждый день сотрудники МЧС Мурманской области проявляют мужество и отвагу, оберегая жителей нашего региона от чрезвычайных происшествий. Уверен, что под Вашим руководством управление продолжит оперативно и эффективно обеспечивать безопасность жителей нашего региона», – сказал Андрей Чибис.

Дмитрий Плотников отметил, что вверенное ему управление и в дальнейшем продолжит с честью и достоинством выполнять поставленные задачи на территории региона, поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за оказанное доверие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562847/#&gid=1&pid=1