Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия Сергеем Поповым

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Станиславом Масловым и Сергеем Поповым, который в мае 2023 года Указом Президента России Владимира Путина назначен начальником Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Сергей Юрьевич имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В Пограничном управлении по Республике Карелия военную службу проходит с 2017 года. За безупречную службу награждён государственными и ведомственными наградами.

Глава региона пожелал новому руководителю успехов в непростом деле охраны границы с учётом новых государственных задач.

«Уверен, что все они будут выполнены, будет налажено чёткое взаимодействие с коллегами. Со стороны правительства Мурманской области будет продолжено оказание всей необходимой помощи для того, чтобы Север был надёжно защищён», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Сергей Попов отметил, что вверенное ему управление выполняет задачи по охране сухопутного участка государственной границы на территориях Республики Карелия и Мурманской области, заверил, что пограничники выполняли и продолжат с честью и достоинством выполнять поставленные задачи на территории региона, поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за внимание к семьям сотрудников.

«В Алакуртти я видел установленные недавно по вашему поручению детскую и спортивную площадки. Огромное спасибо за поддержку и помощь пограничникам и их семьям», – сказал он.

Фото: https://gov-murman.ru