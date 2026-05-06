Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорием Глазко

Глава региона подчеркнул, что областное правительство нацелено на системную, долгосрочную работу с белорусскими партнёрами.

«У нас есть реальные точки роста и взаимный интерес. Речь идёт не только о традиционных направлениях – промышленности, строительстве, обновлении общественного транспорта, – но и о совместных проектах в сфере логистики, инфраструктуры, развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора – приоритетного проекта для России, задачи по которому поставлены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В марте делегация Мурманской области с рабочим визитом посетила Минск. Состоялся очень предметный, результативный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, правительством, Министерством транспорта. Мы зафиксировали конкретные направления, по которым уже сегодня можем двигаться вперёд. И в рамках вашего ответного визита предметно проработали эти вопросы. Сейчас обсудим детали и нюансы», – сказал Андрей Чибис, приветствия белорусских коллег.

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорий Глазко поблагодарил губернатора за тёплый приём: «Очень понравился регион и Мурманск, видна динамика работ по городу, капитальные ремонты, новые пространства. Мы посетили много интересных локаций. Кроме того, обсуждали и увидели железнодорожную, портовую инфраструктуру, порты, в том числе «Лавну», балкерный терминал, удобную логистику».

Григорий Глазко пригласил коллег из администрации города Мурманска и регионального Минтранса посетить Республику Беларусь, чтобы ознакомиться с подходами содержания и эксплуатации дорог общего пользования.

Отметим, в марте этого года делегация Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса совершила рабочую поездку в Минск.

Республика Беларусь – один из главных зарубежных партнёров для Мурманской области и первый партнер среди стран СНГ. По итогам внешней торговли за 2025 год Беларусь вошла в десятку главных торговых партеров Мурманской области. Товарооборот в 2025 году достиг максимума за последние 5 лет. Регион поставляет в Беларусь морепродукты и рыбу, сырьё для удобрений, импортирует оборудование, технику, в магазинах региона широко представлена и другая белорусская продукция. Горнодобывающие предприятия Мурманской области закупают карьерную технику белорусского производства (в 2025 году – 51 машина), а с 2024 года в Апатитах начал работу сервисный центр по ремонту «БелАЗов». В рамках региональной программы обновления пассажирского транспорта также активно приобретается белорусская техника.

Кроме того, реализуются совместные инициативы с сфере культуры, спорта, образования и науки: проводятся межмузейные проекты, гастроли и фестивали. Организовано прямое авиасообщение между городами-побратимами Мурманском и Минском, растёт и поток белорусских туристов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567201/#&gid=1&pid=1