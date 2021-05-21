Губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с председателем облизбиркома Антоном Богомоловым

Губернатор Андрей Чибис и председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов в ходе рабочей встречи обсудили подготовку к предстоящему голосованию. В этом году в сентябре в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, глав субъектов Федерации, а также в 39 регионах, среди которых и Мурманская область, выберут депутатов законодательных органов государственной власти.

Глава региона выразил председателю избиркома слова благодарности за высокий уровень готовности Мурманской области к внедрению электронного голосования.

«Мурманская область в числе передовиков. За этим стоит большая работа избирательной комиссии, в том числе касающаяся новой схемы округов. Кроме того, работа по внедрению современных систем голосования, конечно, непростая, но Вы и Ваша команда с ней успешно справляетесь. Надеюсь, что вся процедура подготовки и сами выборы пройдут максимально четко и прозрачно», – сказал Андрей Чибис.

Антон Богомолов в свою очередь поблагодарил за всестороннюю помощь и внимание, которое правительство региона уделяет вопросам развития избирательной системы.

«Вы уже обозначили те новации, которые использует избирательная система. Конечно, это система видеонаблюдения, которую мы с органами власти постоянно практикуем на избирательных участках для обеспечения открытости. Чтобы северяне видели, что вся процедура честная, а результаты их голосования соответствуют тому, какой выбор они сделали», – отметил глава избиркома.