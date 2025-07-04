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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 09:45

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем Северного флотского военного суда Андреем Басовым

3 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с недавно назначенным председателем Северного флотского военного суда Андреем Басовым.

Губернатор отметил эффективную работу структуры.

«Поздравляю с назначением. Это важное и значимое решение Президента России Владимира Владимировича Путина. Безусловно, Вы глубоко погружены во все значимые аспекты, специфику региона. Решение вопросов по защите прав наших ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции – крайне важная задача. Убеждён, что под Вашим руководством суд продолжит активную и эффективную работу», – подчеркнул глава региона.

Андрей Басов поблагодарил губернатора и команду Мурманской области за взаимодействие.

«Длительное время я проработал здесь, на Севере, в качестве судьи, заместителя председателя Северного флотского военного суда. Поэтому сохраняется преемственность, погружен во все дела. Большинство сил и средств, которые мы обслуживаем, базируются именно в Мурманской области. Наша основная задача – защита прав и интересов военнослужащих, участников СВО и членов их семей. Этому уделяется максимум внимания. Уверен, тесные контакты суда с Мурманской областью, с учетом, что мы обслуживаем территорию всего региона, сохранятся», – отметил Андрей Басов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Северный флотский военный суд распространяет свою юрисдикцию на воинские части и учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, дислоцированные на территории Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549830/#&gid=1&pid=1

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