Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем Северо-Западного банка «Сбербанка» Дмитрием Суховерховым

Состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Мурманской области и председателя Северо-Западного банка «Сбербанка» Дмитрия Суховерхова.

«Сбербанк» – наш давний партнер, надежный, правильный. По всем направлениям работаем, это в том числе «Арктическая ипотека». Больше 160 кредитов уже выдано, для нас это принципиально важно. Сегодня обсудим новые точки возможного сотрудничества. Чтобы жизнь наших людей становилась удобнее, комфортнее», – подчеркнул глава региона.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества, в том числе присоединение «Сбера» к проекту «Единая карта жителя Мурманской области». Также обсудили комплексные решения, предлагаемые банком и партнёрами «Сбера» в сфере безопасности и медицины, и сотрудничество в сфере цифровой трансформации.

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с регионом. Наша ключевая задача – решение финансовых вопросов населения, бизнеса и правительства области. Кроме того, мы готовы инвестировать в инфраструктурные проекты, в том числе в рамках ГЧП. Региональное правительство уделяет особое внимание внедрению инноваций – неслучайно в прошлом году Мурманская область вошла в десятку лучших территорий страны по цифровой трансформации городского хозяйства. Мы готовы быть партнерами и в этом направлении. Уверен, наши совместные усилия приведут к повышению качества жизни людей и росту туристической привлекательности Кольского Заполярья», – отметил Дмитрий Суховерхов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Дмитрий Суховерхов назначен на должность председателя Северо-Западного банка «Сбербанка» с 1 апреля 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru