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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.22 15:00

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем совета директоров «Антей управление активами» Аркадием Пинчевским

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем совета директоров «Антей управление активами» Аркадием Пинчевским. Ключевыми вопросами повестки стали комплексное развитие рыбного порта Мурманска и модернизация ММРК им. И.И. Месяцева.

Как отмечено в ходе обсуждения, в Мурманске планируется создание современной инфраструктуры для поставки рыбной продукции.  Кроме того, модернизация рыбохозяйственного комплекса в областном центре включена в стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, которая утверждена Президентом России Владимиром Путиным.

В текущий момент поставки рыбной продукции и морепродуктов с Северного рыбохозяйственного бассейна существенно затруднены по причине введения санкций недружественными странами. Это стало предпосылкой для расширения ассортимента и переориентации поставок рыбной продукции и морепродуктов на азиатские рынки. Однако для этого необходимо создание новой логистической инфраструктуры. В данном вопросе Мурманская область имеет ряд конкретных преимуществ, которые позволят обеспечить максимальную загрузку Северного морского пути и повысить грузооборот рыбохозяйственного комплекса.

Современный проект планируется реализовать на территории второго грузового района Мурманского морского рыбного порта общей площадью 41,3 Га. Предполагаемый объём инвестиций – не менее 10 млрд рублей.

Среди предполагаемых к созданию объектов – рыбоперерабатывающий завод мощностью 13 тысяч тонн в год, дополнительный холодильник единовременного хранения на 20 тысяч тонн с применением современных технологий заморозки без использования опасных веществ, терминал для обслуживания рефрижераторных контейнеров, индустриальный парк для размещения предприятий, занимающихся производством пищевых продуктов, производственный корпус для размещения предприятий по производству промышленной продукции и другие.

Проекты комплексного развития территорий также планируется реализовать в портах на Камчатке и Сахалине.

Также в ходе встречи стороны обсудили развитие и трансформацию в современное образовательное учреждение Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева. Компания «Антей» планирует проинвестировать его модернизацию, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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