Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с президентом ГК «Антей» Иваном Михновым

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с Иваном Михновым, президентом группы компаний «Антей» – одного из крупнейших российских холдингов по добыче и переработке рыбы и краба, активного партнёра региона в ряде образовательных, промышленных и бизнес-проектов.

«Спасибо за взаимодействие, большое совместное дело в части программы «Профессионалитет» для нашей средней мореходки. Мы благодарны, что «Антей» включился, как мы и обсуждали. Федерация помогла это осуществить. Мы вместе будем модернизировать историческое для региона учебное заведение, которое вырастило не одно поколение моряков, рыболовов, краболовов. Это принципиально важно», – подчеркнул Андрей Чибис, обращаясь к Ивану Михнову.

В Мурманске группа компаний представлена ООО «Антей Север»: собственником 22 судов, задействованных на промысле краба в Баренцевом море. Компания открыла комплекс для хранения и транспортировки живого краба, а также цех по изготовлению варено-мороженой крабовой продукции.

В 2023 году ГК «Антей» стала участником Акселератора Мурманского арктического университета по направлению «Фуднет», в рамках которого планируется обучение студентов технологическому предпринимательству. Кроме того, компания приняла активное участие в практико-ориентированных мероприятиях и в проведении экскурсий в рамках Всероссийского проекта профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее».

«Один из главных приоритетов нашей компании – активное участие в жизни города и региона. Для нас важно не только создавать рабочие места, платить налоги в местный бюджет, но и поддерживать комфортную городскую среду, участвовать в социально значимых и образовательных проектах», – отметил Иван Михнов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ГК «Антей» стала индустриальным партнёром федерального проекта «Профессионалитет» в Мурманском арктическом университете, цель – модернизация системы среднего профессионального образования в регионе. На базе Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева совместно с ООО «Антей Север» будет создан образовательно-производственный кластер «Арктический рыбопромышленный». На эти цели будет направлено порядка 150 млн рублей: из федерального и регионального бюджетов, а также средства предприятия. Это позволит модернизировать материально-техническую базу и учебно-производственную инфраструктуру ММРК, повысить качество подготовки кадров. В том числе программа предусматривает переоснащение 17 объектов: 4 лабораторий, 6 тренажеров, 7 мастерских по разным видам работ, образовательных пространств. Кроме того, компания взяла на себя обязательства по трудоустройству выпускников колледжа и обеспечит целевыми бюджетными местами.

Фото: https://gov-murman.ru