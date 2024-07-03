Яблоня на улице Советской в Североморске будет напоминать о подвигах героев-североморцевВсемирный банк перевёл РФ в категорию стран с высоким уровнем дохода населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.24 17:30

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Ловозерского района Николаем Курзеневым

В рамках рабочей поездки губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Ловозерского муниципального района Николаем Курзеневым.

Губернатор подчеркнул, что муниципальной власти необходимо внимательнее относиться к нуждам и вопросам жителей, и чаще проводить с ними личные встречи.

«И сами люди говорили, что надо, чтобы почаще муниципальные власти с ними разговаривали. Тогда многие вопросы они бы не поднимали. Это первое, что нужно поправить. Это отдельная задача и для администрации посёлка, потому что большинство вопросов сегодняшней встречи с жителями касается ваших полномочий. Но и район тоже здесь должен быть активнее для того, чтобы эти вопросы чувствовать, слышать и снимать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона напомнил, что продолжается обновление стратегического плана «На Севере – жить», в рамках которого также необходимо внимательно учитывать идеи и пожелания северян.

«Жители района сегодня рассказали, что они активно в этом участвуют. И очень важно, что у них есть своё видение, свои идеи. Очень важно вместе с людьми определить чёткие приоритеты, нужды для развития муниципалитета, чтобы мы это заложили уже в план. Если какие-то важные, стратегические вещи не войдут, то мы просто пропустим окно возможности. Я прошу, обратить на это самое пристальное внимание», – подчеркнул глава региона. Напомним, предложения жителей принимают на портале «Наш Север» до 3 июля включительно.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области,  глава муниципалитета в свою очередь поблагодарил губернатора за внимание к отдалённым населённым пунктам.

«Вместе с Мурманской областью активно меняется и Ловозерский район. За последние годы было благоустроено 18 дворов, 33 тысячи квадратных метров было заасфальтировано. Большая благодарность за автозаправочную станцию. 12 лет вопрос не решался, и благодаря вашему решению, вашей команде, в 2023 году в августе она начала работать. Много других проектов в стадии реализации. И поэтому мы, конечно же, примем все усилия, чтобы до конца все сделать. И также будем дальше работать на развитие нашего района и области в целом», – сказал Николай Курзенев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 89 копеек, доллар потерял 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика