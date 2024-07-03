Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Ловозерского района Николаем Курзеневым

В рамках рабочей поездки губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Ловозерского муниципального района Николаем Курзеневым.

Губернатор подчеркнул, что муниципальной власти необходимо внимательнее относиться к нуждам и вопросам жителей, и чаще проводить с ними личные встречи.

«И сами люди говорили, что надо, чтобы почаще муниципальные власти с ними разговаривали. Тогда многие вопросы они бы не поднимали. Это первое, что нужно поправить. Это отдельная задача и для администрации посёлка, потому что большинство вопросов сегодняшней встречи с жителями касается ваших полномочий. Но и район тоже здесь должен быть активнее для того, чтобы эти вопросы чувствовать, слышать и снимать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона напомнил, что продолжается обновление стратегического плана «На Севере – жить», в рамках которого также необходимо внимательно учитывать идеи и пожелания северян.

«Жители района сегодня рассказали, что они активно в этом участвуют. И очень важно, что у них есть своё видение, свои идеи. Очень важно вместе с людьми определить чёткие приоритеты, нужды для развития муниципалитета, чтобы мы это заложили уже в план. Если какие-то важные, стратегические вещи не войдут, то мы просто пропустим окно возможности. Я прошу, обратить на это самое пристальное внимание», – подчеркнул глава региона. Напомним, предложения жителей принимают на портале «Наш Север» до 3 июля включительно.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава муниципалитета в свою очередь поблагодарил губернатора за внимание к отдалённым населённым пунктам.

«Вместе с Мурманской областью активно меняется и Ловозерский район. За последние годы было благоустроено 18 дворов, 33 тысячи квадратных метров было заасфальтировано. Большая благодарность за автозаправочную станцию. 12 лет вопрос не решался, и благодаря вашему решению, вашей команде, в 2023 году в августе она начала работать. Много других проектов в стадии реализации. И поэтому мы, конечно же, примем все усилия, чтобы до конца все сделать. И также будем дальше работать на развитие нашего района и области в целом», – сказал Николай Курзенев.

Фото: https://gov-murman.ru