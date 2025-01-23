Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем регионального УФАС Кристиной Смирновой

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Кристиной Смирновой. Стороны обсудили итоги контрольно-надзорной деятельности ведомства в 2024 году, приоритетные направления работы управления и дальнейшее взаимодействие с учетом принятого обновленного плана «На Севере – жить».

«Работа УФАС играет важную роль для формирования прозрачной конкуренции, которая влияет на эффективность экономики и напрямую сказывается на благополучии людей. Именно такие принципы – честная деловая среда и защита интересов жителей – были ранее заложены в наш стратегический план развития «На Севере – жить», и заложены в обновлённой редакции, рассчитанной до 2030 года. Реализация этой стратегии требует, чтобы каждый житель и инвестор понимали: в Мурманской области есть чёткие и справедливые правила игры. Мы стремимся создавать благоприятный инвестиционный климат, развивать социальную инфраструктуру и повышать качество жизни в Заполярье. Уверен, что наши совместные усилия, основанные на конструктивном диалоге и принципах закона, позволят эффективно двигаться вперёд, укрепляя экономическую стабильность и повышая уровень доверия к властям», – отметил губернатор Андрей Чибис и поблагодарил Кристину Смирнову за активную работу и плодотворное сотрудничество с региональными органами власти.

Кристина Смирнова поблагодарила главу региона и команду правительства за открытое взаимодействие и подчеркнула, что УФАС нацелен и дальше принимать все меры для обеспечения честной конкуренции и соблюдения действующего законодательства.

Глава мурманского УФАС отметила, что в числе приоритетных направлений службы остается контроль закупок в сфере реализации национальных проектов и соблюдение порядка технологического присоединения объектов граждан к электрическим сетям со стороны сетевых организаций.

«За 2024 год управление рассмотрело 191 жалобу, из которых обоснованными признаны 33. Сведения о 86 хозяйствующих субъектах, не исполнивших обязательства по государственным и муниципальным контрактам, включены в Реестр недобросовестных поставщиков. Также в 2024 году ведомством рассмотрено 164 обращения потребителей о нарушении сроков и порядка технологического присоединения принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, вынесены административные штрафы на сумму более 15 миллионов рублей», – сообщила Кристина Смирнова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/