Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем регионального Управления Росреестра Анной Бойко

23 августа состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с руководителем регионального Управления Росреестра Анной Бойко. В ходе встречи были подняты актуальные вопросы в сфере земли и недвижимости.

«Прежде всего, позвольте поблагодарить за эффективное взаимодействие Управления Росреестра со всеми органами власти Мурманской области. Возникает огромное количество вопросов, знаю, что вы всегда идёте навстречу коллегам, все проблемы решаете», – в приветственном слове подчеркнул глава региона.

Анна Бойко в свою очередь отметила, что благодаря совместной работе с региональными и местными властями удалось достичь положительных результатов.

«Спасибо, Андрей Владимирович, за высокую оценку. Мы в одной команде и делаем одно дело. Хотелось бы поговорить о двух проектах, которые находятся на контроле правительства Российской Федерации, – «Земля для стройки» и наполнение ЕГРН необходимыми сведениями», – сказала Анна Бойко.