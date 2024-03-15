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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 14:00

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем регионального Управления Росреестра Анной Бойко

14 марта состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с руководителем регионального Управления Росреестра Анной Бойко, в ходе которой она рассказала об итогах работы Управления в 2023 году и задачах на текущий год.

Открывая встречу, глава региона поблагодарил руководителя регионального Управления Росреестра за конструктивное взаимодействие, в том числе в рамках соглашения, заключенного в ходе ПМЭФ – 2022.

«Мы договорились о цифровизации процессов и сокращении сроков регистрации имущественных прав в Росреестре. Совместная работа даёт результаты – сроки по регистрации сделок сократились радикально, до суток. У нас большое количество сделок, в том числе и с объектами у предпринимателей, и с ипотекой у жителей. Огромное спасибо! Это позволяет гражданам упрощать жизнь, а также активизировать бизнес на нашей территории. Мурманская область – лидер среди регионов по количеству резидентов Арктической зоны РФ, и их количество растёт. В том числе благодаря тому, что у них есть возможность быстро и чётко регистрировать своё имущество», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, благодаря соглашению резиденты ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ могут регистрировать свои имущественные права в Росреестре в течение одного рабочего дня. Кроме того, в рамках соглашения активно проводится работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями.

Анна Бойко отметила, что благодаря совместной работе с региональными и местными властями удалось достичь положительных результатов.

«Действительно, у Управления Росреестра налажено тесное взаимодействие с правительством Мурманской области и со всеми министерствами. Мы оперативно реагируем на каждый клик в части регистрации, обязательно подсказываем, разъясняем и помогаем для того, чтобы процесс государственной регистрации кадастрового учёта был максимально прозрачный», – сказала Анна Бойко.

В ходе встречи руководитель регионального Управления Росреестра подробнее рассказала о результатах деятельности ведомства в 2023 году и задачах на 2024 год. В том числе, речь шла о ходе работ по подключению Мурманской области к «Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» и о планах по созданию в регионе цифровой планово-картографической основы.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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