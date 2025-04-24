Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андреем Тарасенко. Стороны обсудили загрузку мурманского порта, грузооборот, а также дальнейшие перспективы развития.

«Рад приветствовать Вас в Мурманске, тем более, по такому торжественному поводу, связанному с новыми аварийно-спасательными судами – это крайне важно с учётом проектов развития Северного морского пути, задач, которые обозначил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, с учётом тех проектов, которые уже у нас заработали, в том числе порт «Лавна» и другие направления. Учитывая, что арктический транспортный коридор – это проект XXI века для страны, всё, что касается флота, портовой и спасательной инфраструктуры – приоритет. Спасибо Вам за плодотворное взаимодействие, поддержку, уверен, что и дальше наша совместная работа будет давать хороший результат», – отметил губернатор.

Андрей Тарасенко поблагодарил главу региона за совместную работу и подчеркнул, что портовая инфраструктура в Мурманской области активно развивается, и в этом большая заслуга региональной команды.

«В действительности, от региона, от Вас много помощи идёт и флоту, и портовой инфраструктуре, она масштабно стала развиваться, особенно в Мурманске. Я считаю, что это благодаря энергии и силам, которые Вы прикладываете. Идёт наращивание мощности морских портов, системное выстраивание логистики, увеличение провозных способностей, а также увеличение рабочих мест. Всё это позволяет с оптимизмом смотреть вперёд. Росморречфлот и регион подключены ко всем процессам, вместе выполним все поставленные задачи», – отметил Андрей Тарасенко.

Отметим, вчера в ходе визита в Мурманскую область руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов ознакомились с ходом строительства базы технического обслуживания флота Северного филиала Морской спасательной службы. Реализация объекта будет завершена в рамках федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути» национального проекта «Эффективная транспортная система» в 2029 году. Полномочия застройщика объектов инфраструктуры базы технического обслуживания флота в Мурманске выполняет ФКУ «Ространсмодернизация».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/