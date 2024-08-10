Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым

По итогам рабочего визита губернатора Андрея Чибиса в Полярный и Оленью Губу состоялась встреча с главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым. Губернатор подчеркнул, что все вопросы, поднятые на встрече с жителями, должны быть внимательно отработаны.

«Это тема уборки мусора, – здесь нужны системные меры. Необходимо более активно привлекать молодёжь к участию в программе «Работа рядом». Также прошу внимательно следить за качеством выполнения работ на наших объектах, – и заказчик, и вы должны смотреть. Главная задача – выполнить все мероприятия и задачи, запланированные в рамках плана «На Севере – жить» и реновации ЗАТО вовремя и в срок. В муниципалитете люди отмечают, что города меняются в лучшую сторону, динамика хорошая. Но нужно внимательно относиться к имеющимся вопросам, быстро реагировать на обращения», – подчеркнул губернатор.

Ильяс Мазитов поблагодарил губернатора за внимательное отношение к ЗАТО.

«Нам очень важны ваше внимание и поддержка. Задачи, поставленные Вами – наш приоритет. Вопросы, прозвучавшие на встрече с жителями, также уже взяты в работу», – отметил Ильяс Мазитов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/