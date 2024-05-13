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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.24 19:31

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителями средств массовой информации Мурманской области

Встреча в формате диалога состоялась накануне отчёта главы региона перед депутатами Мурманской областной Думы. Обращаясь к присутствующим, Андрей Чибис отметил, что за последние 5 лет представление о регионе в обществе и информационном поле кардинально изменилось.

«Мы перевернули представление о Мурманской области, подняли репутацию. Сегодня мы не только форпост России на Севере, но и флагман развития Арктики. Ни у кого нет в этом сомнений», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис поблагодарил присутствующих за взаимодействие, активную работу и публикацию актуальных и объективных новостей, а также ответил на вопросы.

Отвечая на вопросы о сфере жилищно-коммунального хозяйства, Андрей Чибис отметил, что благодаря проводимой работе за последние годы в два раза по сравнению с 2019 годом сократилось количество технологических нарушений.

«Конечно, бывают технологические нарушения, и не только у нас. Но мы за эти годы модернизировали и заменили в шесть раз больше объектов теплоснабжения, чем за предыдущие десять лет, сети меняем опережающим порядком. И сейчас мы сможем в эту сферу направлять ещё больше денег, с учётом всех принятых решений, федеральные деньги нам помогут», – отметил губернатор.

В числе важнейших приоритетов работы регионального правительства Андрей Чибис назвал создание комфортной среды в населённых пунктах региона.

«С точки зрения благоустройства мы резко продвинулись, это видно и по федеральному индексу качества городской среды. И наши жители видят это, говорят на встречах. Нет посёлка, населённого пункта в регионе, которого бы эта работа не коснулась. Если смотреть в формате «было/стало», то города очевидно преобразились. В рамках мастер-плана продумываем разные варианты и концепты, предложим людям, возьмём обязательства и будем двигаться», – сообщил Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, проводимая работа, в том числе и в рамках активного привлечения кадров в организации и на предприятия, позволила снизить темпы миграционного оттока и увеличить прирост населения.

«Миграционный отток замедлился в семь раз, темп естественной убыли уменьшился в два раза. Цель, озвученную в ходе прошлой инаугурации, мы выполнили раньше на пять лет. За счёт экономических аспектов, рабочих мест и так далее у нас произошёл прирост населения, и часть этого прироста – это наши конкретные мероприятия, связанные с медицинскими работниками и педагогами, – подчеркнул глава региона. – Мы очень плотно работаем, с заделом на будущее. Это детальный, щепетильный набор мероприятий, которые будем реализовывать. Конкретные проекты, сквозные вещи, конкретные вещи на территории – например, сейчас идет предметная дискуссия по планам развития агломераций, этот же план ляжет в основу, в том числе для получения федерального софинансирования. Мы формируем стратегическую цель, здесь нельзя бросаться словами. Сформулируем историю, за которую будем отвечать, к чему будет стремиться вся команда».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на встрече губернатора с редакторами также прозвучали вопросы о развитии муниципальных СМИ, здравоохранении, туризме, о мерах поддержки для многодетных семей, газификации региона и многие другие, в том числе от имени жителей региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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