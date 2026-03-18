Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководством «Росатом Энергосбыт»

Вчера в Мурманске губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с представителями АО «Росатом Энергосбыт». В рамках встречи генеральный директор компании Алексей Горчаков представил главе региона нового заместителя генерального директора – директора филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск Сергея Лупанского. Стороны в том числе обсудили прозрачность расчётов за коммунальные ресурсы.

«Всё, что касается платежей, квитанций, – крайне чувствительно для жителей региона. Здесь очень важна чёткость, безошибочность и понятность – за что и почему такая сумма начислена. Несколько лет назад мы договорились с руководством компании о возможности оплаты ряда иных коммунальных услуг через их цифровые сервисы, не только за электроэнергию. Это на постоянной основе должно быть технологично, прозрачно, удобно и выгодно северянам. Исходя из этих принципов, уверен, будет строиться и дальнейшее плодотворное взаимодействие», – отметил губернатор, приветствуя нового руководителя регионального филиала.

Глава «Росатом Энергосбыт» Алексей Горчаков отметил, что компания максимум внимания уделяет поддержанию высокого уровня качества обслуживания клиентов.

«Прозрачность начислений и бесперебойная работа сервисов напрямую влияют на платёжную дисциплину. Наша общая задача — сделать так, чтобы эта система была надёжной на всех этапах. При активной поддержке команды регионального правительства мы продолжим развивать как цифровые сервисы компании, так и привычные очные форматы обслуживания, чтобы каждый житель региона мог выбрать удобный для себя способ связи», – сказал Алексей Горчаков.

Как отметили представители «Росатом Энергосбыта», благодаря конструктивному взаимодействию с правительством Мурманской области, в 2025 году компании удалось существенно расширить присутствие в регионе: принять на обслуживание 600 предприятий и 24 тысячи жителей Мончегорска, а также заключить долгосрочный договор с крупнейшим предприятием – Кольской ГМК.

