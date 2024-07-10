Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководством Терского района

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с руководством Терского района – главой Терского района Геннадием Поповым, главой администрации Терского района Наталией Самойленко и главой Умбы Рамилей Хайруллиной.

«В отдалёнке – Кузомени, Чаваньге, Чапоме – я пообщался с жителями и зафиксировал ряд системных вопросов, которые необходимо поднимать, предлагать решения, запрашивать у области необходимую поддержку. Что касается вопросов, которые прозвучали на встрече с жителями, нужно, чтобы они поднимались не эпизодически, а были вами зафиксированы и взяты в системную отработку», – подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил, чтобы руководство района вместе с поселковым руководством сверстало чёткий пошаговый план развития Терского района и Умбы, который станет частью стратегического плана «На Севере – жить» по улучшению качества жизни северян в каждом населённом пункте.

Наталия Самойленко поблагодарила губернатора за то, что, несмотря на свой напряжённый график, он уделяет Терскому району, проблемам его жителей самое пристальное внимание. Она отметила, что реализация стратегического плана «На Севере – жить» действительно уже изменила жизнь жителей района к лучшему.

«Инвестиции в наш район за счёт всех источников финансирования за пять лет составили 1 млрд 40 млн рублей. Так, в школах Умбы и Варзуги преобразованы пространства в рамках проекта «Арктическая школа», открылись «Точки роста» для школьников, «СОПКИ.СПОРТ», отремонтировано свыше 45 тысяч м² дорог. Отремонтирован Дом культуры в Умбе, музею-заповеднику «Петроглифы Канозера» выделены средства на приобретение болотохода, необходимого для охраны объектов культурного наследия. В Чапоме и Кашкаранцах поставлено два библиотечных модуля, где жители могут почитать книги, воспользоваться качественным интернетом, получить необходимую информацию. Более 210 млн рублей выделено на качественный современный ремонт поликлиники, она оснащена всем необходимым оборудованием, а главное, при помощи губернаторской программы «Курс на Север» в Терском отделении Кандалакшской ЦРБ полностью закрыта потребность по врачам и фельдшерам», – сообщила Наталия Самойленко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава администрации района также отметила, что большой отклик в сердцах жителей района нашла программа «На Севере – твой проект», – люди активно включаются в разработку своих инициатив. В рамках этой губернаторской программы в Терском районе уже реализовано 10 проектов жителей.

Фото: https://gov-murman.ru