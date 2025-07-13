Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с сенатором РФ Еленой Дягилевой

Глава региона Андрей Чибис и сенатор РФ Елена Дягилева обсудили взаимодействие представителя Мурманской области в верхней палате парламента с федеральными ведомствами по важным для Заполярья направлениям.

«Вы активно работаете с Министерством финансов Российской Федерации в части сопровождения и выполнения тех решений, которые были приняты в ходе моей рабочей встречи с главой ведомства Антоном Германовичем Силуановым. Также находитесь в тесном взаимодействии с коллегами из Минстроя РФ. Ключевая задача — и впредь способствовать предоставлению региону поддержки федерального центра, в особенности в таком остром вопросе, как дополнительное финансирование наших затрат на закупку мазута», — пояснил губернатор.

Стороны обсудили приоритеты работы сенаторов, обозначенные председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отметила Елена Дягилева, в преддверии нового учебного года важно убедиться в том, что ремонты в образовательных учреждениях ведутся в строгом соответствии с графиком и на должном уровне.

«Генеральная задача, которую поставил Президент страны Владимир Владимирович Путин, увеличить темп реализации масштабной федеральной программы по капремонтам школ в 1,5 раза. Благодаря инициативе лидера страны в России преобразились уже более 4 тысяч общеобразовательных учреждений, с этого года по его поручению программа расширена на детские сады и колледжи», – уточнила Елена Дягилева.

Сенатор поделилась впечатлениями от посещённых ею учреждений в Мурманской области, где сейчас проводятся капитальные ремонты, подчеркнув позитивную динамику модернизации инфраструктуры сферы. В этом году в регионе запланированы ремонты более 500 пространств в 200 образовательных организациях разных уровней – от детских садов до Мурманского арктического университета. При этом работа ведётся не только по федеральным программам – приведение школ, садов, колледжей и МАУ к современным стандартам входит в региональный стратегический план «На Севере – жить!» и соглашения, заключаемые правительством региона с предприятиями, ведущими деятельность на территории.

В завершении встречи Андрей Чибис и Елена Дягилева обсудили реализацию федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой проведена комплексная модернизация Городского дворца культуры в Ковдоре, открытого в марте этого года, здесь же ведётся ремонт здания для Центральной библиотеки, а в 2024 году учеников встретила преобразившаяся Лодейнинская школа. Помимо средств из федерального бюджета работы велись в рамках реализации плана «На Севере – жить!» и поддержке компании «ЕвроХим».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550272/#&gid=1&pid=1