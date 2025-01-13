Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с сенатором Российской Федерации от Мурманской области Еленой Дягилевой

Среди тем, которые обсудили, – приоритеты в работе команды правительства в наступившем 2025 году.

«Главной задачей, которая перед нами стоит, – реализация актуализированного плана «На Севере – жить». На заключительном заседании правительства в декабре мы утвердили масштабный список шагов, за которые голосовали сами жители Мурманской области. В рамках народной стратегии также будем реализовывать поручения президента, план синхронизирован с национальными проектами. С учётом ваших знаний, компетенций в важнейших отраслях – социальной политике, сфере спорта, культуры, финансов – как и в прошлом году на вас лежит большая задача по сопровождению заполярных проектов на федеральном уровне», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис выразил уверенность во взаимодействии с сенатором в реализации проектов и продвижении интересов региона на всех уровнях, а также попросил активно включаться в стратегически важные для развития Мурманской области инициативы.

Елена Дягилева отметила, что активная позиция губернатора за прошедшие пять лет уже позволила Мурманской области достичь высоких темпов развития. При поддержке федерального центра, Президента страны Заполярье стало участником крупных федеральных проектов, в частности по решению Владимира Путина в Мурманске будет создан кампус мирового уровня. Ещё одна важная программа – программа реновации ЗАТО, позволяющая привлекать масштабные инвестиции из федерального бюджета для развития территорий, где служат защитники страны и живут их семьи.

«Президент России Владимир Путин поддержал сформированные под вашим руководством мастер-планы опорных городов Арктики, дав поручение по включению данных мероприятий в новые национальные проекты. Это – знаковая победа для нашего региона. Более того, возглавляемая вами комиссия Государственного совета по направлению «Северный морской путь и Арктика» зафиксировала целесообразность формирования отдельного нацпроекта для ключевого макрорегиона страны и главной нашей транспортной артерии. Что в случае принятия положительного решения, безусловно, станет мощным драйвером развития Заполярья», – поделилась парламентарий.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении Елена Дягилева отметила, что инициативы, проводимые на площадках Совета Федерации, становятся отправной точкой к решению актуальных государственных задач. Для этого используются все форматы — от «правительственных часов» и «открытых диалогов» с федеральными министрами до Дней субъекта и «региональных недель». Она выразила готовность и впредь продвигать интересы Мурманской области с использованием своего опыта и возможностей верхней палаты парламента.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/