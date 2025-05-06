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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.25 17:30

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с сенатором Российской Федерации от Мурманской области Татьяной Сахаровой

5 мая губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с сенатором Российской Федерации от Мурманской области Татьяной Сахаровой, в ходе которой она доложила о законодательных инициативах, которые помогут участникам специальной военной операции и членам их семей оперативно получать положенные им меры поддержки.

Один из проектов закона предусматривает ограниченный срок проверки документов на единовременные выплаты до 15 дней. Сейчас сроки рассмотрения документов отличаются у разных силовых ведомств и могут составлять до 60 дней. Ещё один законопроект предполагает освобождение военнослужащих и добровольцев от уплаты госпошлины по ряду судебных дел.

«Площадку рабочей группы Совета Федерации по обеспечению прав и законных интересов участников специальной военной операции использую также для решения тех вопросов из региона, где необходимо принять меры на федеральном уровне. Сейчас прорабатываем ряд поступивших от Мурманской области инициатив. Со своей стороны приложу максимум усилий для их реализации», — сказала Татьяна Сахарова.

Сенатор, заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию добавила, что также продолжается работа над совершенствованием реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Я благодарю вас за эффективную совместную работу. Также прошу вас продолжать эту активную деятельность в сфере экологии. Для нас очень чувствительная тема, благодаря поддержке правительства Российской Федерации и Президента Владимира Владимировича Путина нам многое удалось сделать, в том числе, ликвидировать самую крупную свалку за Полярным кругом. Сейчас стоит вопрос о пометохранилищах бывших птицефабрик в Кольском округе, нужно во взаимодействии с Министерством природы и применяя ваши полномочия сделать все, чтобы эти объекты были в перечне, который финансируется за счёт федерального бюджета», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил необходимость совершенствования законодательства в части утилизации покрышек. Сейчас их сбором занимается региональный оператор «Ситиматик».

«В рамках форума «Экомуниципалитет» мы поднимали вопрос по покрышкам, это действительно тема крайне важная, сейчас уже в комитете проводится активная работа. Мною были сделаны запросы в наши федеральные министерства для того, чтобы получить их позицию, проведены консультации с ППК РЭО, и мы в этом направлении обязательно будем двигаться, я буду держать вас в курсе», — подчеркнула Татьяна Сахарова.

Кроме того, сенатор представила эколого-патриотический проект «С чего начинается Родина», направленный на экологическое просвещение и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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