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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с Татьяной Кусайко по вопросу раннего выявления нарушения слуха среди участников СВО

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ от Мурманской области, заслуженным врачом России Татьяной Кусайко. Стороны обсудили изменения, которые можно внести в систему здравоохранения, чтобы повысить качество оказания медицинских услуг в регионе.

Также Татьяна Кусайко отметила, что сейчас рассматривается вопрос реализации в регионе мероприятий по комплексному обследованию слуха участников и ветеранов СВО. Своевременное обследование позволяет выявить болезнь на ранней стадии и назначить подходящее лечение. Кроме того, обследование органов слуха способствует социальной адаптации участников СВО, что ещё больше подчеркивает значимость данного проекта.

«Обсудили с Татьяной Кусайко запуск в Мурманской области нового проекта. Он нацелен на обследование слуха участников и ветеранов СВО, чтобы своевременно диагностировать нарушения и начать лечение. Важная инициатива. Мы обязательно поможем в её организации и продвижении. Она станет ещё одной из мер поддержки наших защитников, которые реализуются на территории Мурманской области для адаптации военнослужащих после возвращения с СВО», – отметил глава региона. 

Ранее губернатор Андрей Чибис дал поручение рассмотреть возможность внести коррективы в действующую систему оказания медицинской помощи.

В рамках рабочей встречи Татьяна Кусайко также доложила, как продвигается работа в данном направлении и отметила, что в Мурманской области уже реализуются проекты, которые показывают свою эффективность.

«Для разработки решений в этом направлении на площадке Общественной палаты РФ осенью проведём стратегическую сессию с привлечением экспертного медицинского сообщества, законодателей, органов исполнительной власти Арктической зоны», – отметила депутат.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, среди проектов, которые уже реализованы на территории Мурманской области, «Аллергодесант+» – региональный проект, поддержанный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В свои выходные дни медицинские специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты для осмотра пациентов на безвозмездной основе. С начала реализации проекта уже состоялось 14 выездов «Аллергодесанта» по Мурманской области. Также в медицинских учреждениях Кольского Заполярья продолжают функционировать так называемые «зеленые коридоры» для участников и ветеранов СВО, которые позволяют необходимую помощь без предварительной записи и ожидания в общей очереди.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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