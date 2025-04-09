Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с врио руководителя УФССП по Мурманской области Валерием Берняцким

Вчера в Мурманске губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, подполковником внутренней службы Валерием Берняцким. Глава Мурманской области приветствовал нового руководителя Управления в стратегически значимом для страны регионе и пожелал ему успехов в работе.

«Обеспечение чёткого исполнения судебных решений – принципиально важно. И для людей по различным вопросам – к примеру, в спорах с управляющими компаниями, и для различных организаций, и по другим направлениям. В тесном сотрудничестве у нас в регионе проведена большая работа в рамках судопроизводств, прокуратуры, в том числе по изъятию из незаконного владения приватизированных активов, которыми не занимаются собственники. Вы человек опытный, профессионал. Уверен, что и далее наше взаимодействие будет выстроено и направлено на развитие и Мурманской области, и всей Российской Арктики», – подчеркнул губернатор.

Валерий Берняцкий подчеркнул, что ведомство предпримет все усилия для обеспечения продуктивной работы с командой регионального правительства. Особое внимание будет уделено повышению уровня электронного документооборота Службы судебных приставов с органами исполнительной власти региона.

В рамках встречи стороны обсудили итоги прошедшего периода и ряд актуальных вопросов.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в начале апреля подполковник внутренней службы Валерий Берняцкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области приказом директора Федеральной службы судебных приставов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/