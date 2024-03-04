Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Алексеем Захаровым

Губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Алексеем Захаровым.

«Алексей Юрьевич, хочу поблагодарить за очередной визит в Мурманскую область, внимательное отношение к тем вопросам, которые волнуют людей в нашем регионе. Область активно развивается. Президент Владимир Путин в послании несколько раз упомянул наши ключевые проекты, и Мурманский транспортный узел, и тему газификации, и развитие опорных городов Арктики, в которые вошли три агломерации региона. И, конечно, внимание прокуратуры, взаимодействие с генеральной прокуратурой принципиально важно для всех участников рынка, и для жителей: что надзор за законом, за порядком на самом высшем уровне, и внимательное отношение ко всем этим вопросам», – подчеркнул Андрей Чибис.

Алексей Захаров поблагодарил губернатора за плодотворное взаимодействие и отметил, что в рамках рабочих поездок всегда старается посетить небольшие населённые пункты.

«Эту хорошую рабочую традицию мы обязательно будем продолжать. Есть различные планы – возможно, летом мы проедем от юга до севера региона. Мончегорск, Апатиты, другие города, чтобы пройтись, пообщаться с властью, с населением. Провести расширенный прием. Будем над таким форматом работать», – сказал Алексей Захаров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках рабочего визита в регион Алексей Захаров по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова принял участие в заседании коллегии прокуратуры Мурманской области и провёл личный приём жителей ЗАТО Александровск.

Фото: https://gov-murman.ru