Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с заместителем председателя Банка России Русланом Вестеровским и начальником Северо-Западного главного управления Ириной Петровой

Главе региона вчера официально представили нового управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Юрия Железняка.

«Наше взаимодействие принципиально важно для региона. Мурманская область показывает рост по всем показателям, несмотря на риски и внешнеэкономическую турбулентность. Нашей совместной задачей является сохранение стабильности социально-экономической ситуации в регионе. Убежден, что эффективное сотрудничество продолжится», – выразил уверенность глава региона.

«Перед нами сегодня стоит приятная задача – представить нового управляющего региональным Отделением, который уже приступил к своим обязанностям. Юрий Михайлович родом из Коми, работает в системе Банка России 27 лет. Его опыт работы здесь, на Кольском Севере, безусловно пригодится. Со своей стороны, мы абсолютно открыты и готовы оказать необходимую поддержку. Рассчитываем на качественное и плодотворное сотрудничество с федеральными и региональными органами власти», – сказал Руслан Вестеровский.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/