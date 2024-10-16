Губернатор Андрей Чибис провёл ряд рабочих встреч в Москве с руководителями федеральных органов власти

Губернатор Андрей Чибис 15 октября провел ряд рабочих встреч в Москве с руководителями федеральных органов власти. Главной целью встречи с министром финансов России Антоном Силуановым стала проработка вопросов федеральной финансовой поддержки региона.

С заместителем руководителя администрации президента России Максимом Орешкиным обсудили вопросы реновации ЗАТО, газификации Мурманской области, мастер-планы опорных агломераций и развитие Северного морского пути.

«Это лишь часть вопросов. Говорили о текущем статусе работ и планах. Над каждым из указанных пунктов работаем при поддержке Максима Станиславовича. Благодарю его за содействие в таких важных для региона темах», – отметил губернатор Андрей Чибис по итогам.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках встречи с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым состоялось награждение губернатора Андрея Чибиса медалью «За содействие Минвостокразвития России». Глава региона поблагодарил Алексея Чекункова за продуктивное взаимодействие и поддержку региона по значимым вопросам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/