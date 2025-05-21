Губернатор Андрей Чибис провёл совещание по профилактике правонарушений в молодёжной среде

Сегодня в региональном правительстве под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялось совещание по профилактике правонарушений в молодёжной среде. Участники совещания – представители системы образования, культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта, силовых ведомств – обсудили тему профилактики деструктивного поведения подростков и обеспечение повышения её эффективности.

Глава региона отметил, что главная задача мероприятия – выработать набор дополнительных решений, способствующих ещё более активному вовлечению подростков в общественно-полезную деятельность.

«Прошу в рамках сегодняшнего разговора внести дополнительные предложения о наборе мероприятий для работы со сложными подростками, для того чтобы дать им возможность активно развиваться, становиться гражданами, патриотами и минимизировать риски ухода в деструктивное поведение», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в Мурманской области проводится масштабная работа по вовлечению подростков в общественно-полезную коллективную деятельность, обновляется инфраструктура, в том числе открыто более 70 «СОПОК» и «СОПОК.СПОРТ», организуются воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на укрепление гражданской идентичности, патриотизма и традиционных ценностей.

Важный проект, который активно развивается – «Работа рядом». Основная его цель – трудоустройство студентов, безработных и несовершеннолетних граждан.

«Это проект прежде всего для молодых людей, которые, участвуя в нём, зарабатывают немалые деньги – до 50 тысяч рублей. Подчерку, это легальная возможность заработать деньги», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, проект реализуется в Мурманской области с 2020 года в рамках плана «На Севере – жить!». С момента старта проекта в нём приняли участие более 25 тысяч подростков.

«Тема, к сожалению, актуальная, и требует постоянного контроля и своевременного реагирования на изменение ситуации. Необходимо не просто продолжать нашу работу по профилактике деструктивного поведения подростков, но делать её более эффективной», – акцентировал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/