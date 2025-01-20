Губернатор Андрей Чибис провёл совещание по ситуации с несвоевременным вывозом мусора в Мурманской области региональным оператором

Губернатор Андрей Чибис в конце прошлой недели провёл совещание по ситуации с вывозом твёрдых коммунальных отходов в Мурманской области региональным оператором. Участие в совещании приняли первый заместитель губернатора Оксана Демченко, заместитель губернатора Алла Истомина, первый заместитель главы администрации Мурманска Иван Лебедев, руководитель Мурманского филиала АО «Ситиматик» Дмитрий Соснин.

Глава региона подчеркнул, что поступил ряд сигналов от жителей муниципалитетов о том, что мусор не всегда вывозится своевременно.

«Особенно в новогодние праздники был целый набор сложностей. В связи с количеством предписаний, согласно проведенным проверкам, мы видим, что в пиковые нагрузки региональный оператор не во всех дворах справлялся. Это важный, чувствительный вопрос, достаточно критичный фактор качества жизни северян. Исходя из той информации, которую мы имеем, этот вопрос в том числе связан с недостатком техники. Понятно, что есть проблемы с запчастями по тем машинам, которые ездят, есть какой-то объём новой техники, но его недостаточно. Прошу озвучить набор дополнительных мер, которые предпринимаются для исправления ситуации по несвоевременному вывозу мусора в наших городах и посёлках», – обратился губернатор.

Глава региона также предупредил представителя регионального оператора, что недопустимо искажать информацию о том, что подъезды для вывоза мусора заблокированы припаркованными автомобилями: «В Мурманске практически все дворы оснащены видеодомофонами, и проверить информацию не составляет труда. Выявлены случаи, когда заявления регоператора о заблокированном проезде не соответствовали действительности».

Представитель регоператора отметил, что действительно, наблюдался ряд сложностей, который был вызван, в том числе, недостатком техники.

«Мы ожидали кратного увеличения количества отходов по дворам и действительно готовились к этому. К примеру, наш подрядчик по городу Мурманску увеличил парк техники на 4 единицы, привлекли вахтовым методом на работу дополнительно водителей, но, к сожалению, этих мер было недостаточно. В новогодние праздники мы продлевали работу полигона до 00 часов, до трёх ночи, до пяти утра, чтобы вывести весь объём. Но, к сожалению, как вы правильно отметили, этих мер было все-таки недостаточно. Совместно с коллегами из Минэнерго мы проанализировали ситуацию. Подрядчику дано указание до первой декады февраля увеличить парк по Мурманску ещё на три единицы техники, также подрядчик принимает меры по увеличению количества водителей, потому что есть определенный дефицит», – сообщил Дмитрий Соснин.

Также он рассказал, что созданы оперативные чаты с главами округов, руководством муниципальных ведомств, где ведётся дополнительный контроль за контейнерными площадками, в случае возникновения проблем, к примеру, с очисткой или подсыпкой территории, в координации с управляющими компаниями их быстро устраняют. Также регоператор готов и далее продлевать работу полигона. «Кроме того, наш подрядчик предпринял определенные мероприятия с точки зрения усиления ремонтной базы и количества механиков для того, чтобы технику своевременно вводить в строй. Надеюсь, все перечисленные меры позволят нам выйти из аврального режима и к концу января выровнять ситуацию с системным вывозом отходов», – отметил представитель регоператора.

Глава региона поручил вице-губернатору Алле Истоминой финализировать перечисленный набор заявленных регоператором дополнительных мер по исправлению ситуации и обеспечить жёсткий контроль их исполнения.

«А также проследите, чтобы по тем дворам, где были зафиксированы проблемы, чтобы «Ситиматиком» был произведён перерасчёт стоимости услуг за это время. Кроме того, мы говорили о наборе штрафных санкций, он должен быть выставлен регоператору. Важно, чтобы впредь таких историй не было. И если отдельные моменты будут возникать, чтобы их быстро устраняли», – подчеркнул Андрей Чибис.

«В течение новогодних праздников был проведён муниципальный контроль. Кроме того, в связи с тем, что вы в декабре дали поручение ужесточить контроль за регоператором, нашим Министерством государственного жилищного и строительного надзора было произведено 555 рейдов, направлены 56 предупреждений. По итогу будут сделаны перерасчёты по 209 многоквартирным домам. Это затронет более 12 тысяч лицевых счетов. Таких перерасчётов ранее не производилось, сейчас будет осуществлен контроль и «Ситиматик» будет производить перерасчёты за несвоевременный вывоз ТКО», – прокомментировала Алла Истомина.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область – один из пилотных регионов в Арктической зоне по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор – АО «Ситиматик» – успешно реализовал крупнейший в АЗ РФ инфраструктурный проект в сфере обращения с ТКО: создан полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморск. Потребителями услуг по обращению с ТКО является 378 тысяч физических лиц и 4,3 тысячи юридических лиц. Заключены договоры на обслуживание почти 8 тыс. объектов недвижимости. Также регоператор организует деятельность по обращению с ТКО в труднодоступных населенных пунктах Мурманской области.

На маршруты по работе с ТКО выходит около 120 единиц техники, ежедневно в работе по транспортированию и обработке отходов задействовано свыше 400 сотрудников на всей территории Мурманской области. Обслуживается 2626 контейнерных площадок жилого фонда и свыше 4,5 тысячи контейнерных площадок юридических лиц. С 2019 года обновлено порядка 4200 контейнеров для сбора ТКО разного типа. Кроме того, АО «Ситиматик» успешно реализует социальный проект по приему вторсырья от населения «Вторматик».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/