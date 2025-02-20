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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.25 13:30

Губернатор Андрей Чибис провёл совещание с администрацией города по усиленным мерам по уборке снега

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, период с ноября по февраль 2024/2025 в Мурманске стал самым снежным по количеству выпавших осадков за последние 90 лет. Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание с администрацией города Мурманска по теме уборки территории муниципалитета. О принятых дополнительных мерах доложил глава столицы Кольского Заполярья Юрий Сердечкин.

Напомним, поручение об этом в ходе оперативного совещания в понедельник дал губернатор Андрей Чибис.

«Мы договаривались о том, что будут введены дополнительные меры для того, чтобы повысить эффективность уборки территорий от снега. Что удалось сделать, какие проблемы остаются, какие меры введены?», – открывая совещание, сказал губернатор.

Юрий Сердечкин сообщил, что в среднем в работах по содержанию улично-дорожной сети города задействовано до 155 единиц техники при среднем выпуске на линию до 60 единиц в смену и 150 уборщиков территорий в дневную смену.

«На сегодня за февраль выпало 38,2 мм осадков, что составляет 159% от нормы. Общее количество осадков, выпавших с начала зимнего периода (с 1 ноября), в текущем году составляет 247,2 мм, что превышает показатели 90 предыдущих лет за данный период. Даже в сложные с точки зрения снежности сезоны 2016/2017 и 2019/2020 объёмы выпавшего снега были на 10-15% меньше текущей зимы. Конечно, для нашей дорожной инфраструктуры это существенный вызов, поэтому со вчерашнего дня к работам дополнительно привлечены 32 самосвала, которые занимаются снеговывозом. Для нас сегодня это, пожалуй, ключевая задача. С начала сезона с улично-дорожной сети мы вывезли 430 тысяч кубических метров снега. Большая часть дополнительной техники заведена в нашу систему СМУТ. Мы её видим и оцениваем, насколько эффективно она работает», – сказал Юрий Сердечкин.

В числе дополнительных мер – временный приём снежных масс от юридических и физических лиц на безвозмездной основе; вывоз снега, складированного на территориях, свободных от прав третьих лиц; выделение двух дополнительных мест для временного складирования снега.

Андрей Чибис обратил внимание на первоочерёдность оперативного вывоза снега с территории дворов, междворовых проездов. 

«Нужно принимать экстраординарные решения, мобилизовывать, например, частные компании, предприятия для того, чтобы эту работу выполнить. Самое главное не в технике, а в администрировании процесса. Особое внимание необходимо направить на уборку снега во дворах, на тротуарах, проездах. Надеюсь, те меры, о которых вы сейчас рассказали, дадут эффект. Я прошу, чтобы несмотря на пики выпадения снега, динамика очистки была такой же как по дорогам. Важно, чтобы люди видели адекватную скорость. Ведь все понимают, что за пять минут после выпадения снега невозможно убрать весь город, даже за сутки невозможно. Но люди совершенно справедливо не понимают, когда неделя, вторая, третья проходит, а техника во двор ни разу не заходила. Я прошу, чтобы несмотря на обильные снегопады, люди понимали и видели, что городские власти делают всё необходимое для расчистки города», – сказал Андрей Чибис.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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